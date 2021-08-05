Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Количество летальных исходов от COVID-19 в Санкт-Петербурге, по итогам 2020 года от Петростата, превышает федеральную статистику в 1,5 раза. Согласно отчету территориального органа государственной статистики, за первый год пандемии в Северной столице скончалось 11,3 тыс. человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заметим, что по данным федерального оперштаба на 1 января 2021 года, в Петербурге за 2020 год скончались 7 845 человек. Однако как уточнил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, что основаная смертность пришла на COVID-19 —15,2% от всех смертей или 11,1 тыс. человек.

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Всего в Петербурге за год умерло 73 298 человек, почти каждый седьмой — от COVID-19.

Добавим, что на 5 августа 2021 года с начала пандемии по данным федерального оперативного штаба, от COVID-19 скончалось 19 526 жителей.