Новосибирск, 5 августа, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Спасатели из Коченёвского района Новосибирской области направлены в Амурскую область из-за прогнозируемого повышения уровня воды в реке Амур и возможного подтопления домов, дорог и приусадебных участков. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Новосибирских спасателей направили в Приамурье

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В составе аэромобильной группировки 80 человек и восемь плавсредств.

«Наши военнослужащие готовы выполнить все поставленные задачи и оказать максимальную помощь населению. Мы будем эвакуировать жителей из опасной зоны, доставлять продукты и лекарства, и патрулировать затопленные населённые пункты», — рассказал командир аэромобильной группировки, исполняющий обязанности заместителя начальника Сибирского спасательного центра МЧС России по воспитательной работе майор Алексей Скрынников.

Согласно официальным данным, на территории Амурской области сохраняется сложная гидрологическая обстановка, связанная с прохождением череды циклонов, сопровождающихся ливнями и шквалистым ветром.