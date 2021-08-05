Москва, 5 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Всероссийская перепись населения в июне охватила более 200 населённых пунктов в отдалённых и труднодоступных районах шести регионов России. Об этом 5 августа сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Perepis2020.ru Всероссийская перепись населения

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Так, переписчики пришли в домохозяйства Бурятии, Дагестана, Якутии, Хабаровского края, Магаданской и Свердловской областей. Больше всего населённых пунктов, где прошла перепись, находятся в Дагестане — 154 в шести районах.

В Свердловской области переписчикам приходилось добираться до некоторых населённых пунктов на внедорожниках и снегоболотоходах, так как из-за сильных дождей грунтовые дороги размыло, пишет ТАСС. В Якутии до некоторых поселений возможно было добраться только водным транспортом.

Добавим, что в августе перепись пройдёт в отдалённых и труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской и Свердловской областей, Якутии, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно срокам, установленным постановлением правительства РФ, Всероссийская перепись населения состоится в период с 1 по 31 октября 2021 года. в труднодоступных районах Всероссийская перепись населения стартовала с 1 апреля.