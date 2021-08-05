Токио, 5 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Российский боксёр Глеб Бакши завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В весовой категории до 75 кг Бакши в полуфинальном поединке проиграл представителю Бразилии Эберту Соузу раздельным решением судей.

В 2019 году Бакши стал чемпионом мира по боксу.

Как сообщало ИА REGNUM, в четвертьфинале Бакши победил гаитянского спортсмена Дарелля Вальсанту.