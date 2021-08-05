Симферополь, 5 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Указ о назначении Игоря Кориня на пост министра топлива и энергетики Республики Крым подписал глава Крыма Сергей Аксёнов. Документ от 4 августа опубликован на сайте правительства региона.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Назначить Кориня Игоря Владимировича на государственную должность Республики Крым — министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Аксёнов своим указом отправил с поста министра топлива и энергетики Крыма Евгения Рукавишникова, который занимал должность с декабря 2019 года. Обязанности министра исполнял замминистра Олег Петров. Игорь Коринь до последнего времени возглавлял ГУП «Крымэнерго».