Москва, 5 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Почти месяц может длиться острый период инфекции у тех, кто заболел COVID-19. Вирус выделяется в среднем на протяжении 11 дней, сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева 5 августа РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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«Длительность острого периода инфекции COVID-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18−19 дней», — сказала Плоскирева.

Она пояснила, что острый период инфекции длится от момента появления первых признаков болезни до купирования острых проявлений инфекции. Затем организм пациента восстанавливается, это может занять несколько месяцев. Эти периоды следует считать «длительностью болезни».

Другие заболевания, возраст и форма тяжести инфекции определит тот период времени, который потребуется человеку для выздоровления, добавила эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре заявили, что по внешним признакам нельзя определить, какой именно штамм коронавируса поразил человека.

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