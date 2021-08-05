Москва, 5 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Застройщики, которые не успевают сдавать социальную инфраструктуру одновременно с жильём, не получат в Москве новых проектов. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Глава столицы опубликовал 5 августа в личном блоге видеозапись общения с жителями Западного административного округа. Мэр рассказал, что поставил инвесторам условие — своевременно сдавать социальные объекты, чтобы жители новых микрорайонов не испытывали неудобств.

«Не будет обустроено — никаких преференций от города больше не получите. Другие проекты больше не получите», — пересказал Собянин свой диалог с инвесторами-застройщиками.

При этом социальные объекты должны быть сделаны качественно, отметил мэр.