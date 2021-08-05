Токио, 5 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полуфинале российские волейболисты одержали победу над командой Бразилии со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Во втором полуфинале сыграют сборные Франции и Аргентины. Финал пройдёт 7 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские волейболисты победили сборную Канады со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22) в четвертьфинале.

На групповом этапе сборная России выиграла четыре матча из пяти, потерпев единственное поражение в игре с Францией.