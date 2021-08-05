Москва, 5 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Слова спецпредставителя российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова о возможном введении в России налога на мясо доктор экономических наук Никита Кричевский назвал бредом. В своём телеграм-канале он, в частности, пояснил:

Марина Каширская ИА REGNUM Корова

«Вчера целый спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков допустил, что в России может быть введен налог на мясо. Правда, позднее, видимо, после окрика из кабинетов попросторнее, Песков объяснил, что налог на мясо, который может стать инструментом учета углеродного следа в животноводстве, будет вводиться для стран-экспортеров, а не потребителей. И что для России этот вопрос неактуален.

Вчера и сегодня этот бред вынуждены опровергать самые разные господа и товарищи. С таким же успехом Песков мог бы анонсировать налог на пуканы. Путин по этому и схожим поводам отшутился, что для таких идиотов нужно вводить налог на голову, но мы-то понимаем, что после таких неудачных шуток чиновников нужно выставлять на улицу по утрате доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в обозримом будущем в России может быть введён налог на мясо, Дмитрий Песков заявил на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2121».

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