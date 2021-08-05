Москва, 5 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. У инфицированного коронавирусной инфекцией человека невозможно по внешним признакам определить, каким именно штаммом он заразился. Об этом 5 августа заявили в Роспотребнадзоре.

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«Это можно узнать только путём секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций идентифицировать штамм», — пояснили в ведомстве.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека добавили, что стандартный ПЦР-тест, выполненный в соответствии с рекомендациями по забору и в правильные сроки, выявит заболевание коронавирусом, даже вариантом «Дельта». Однако, подчеркнули в Роспотребнадзоре, результат покажет только наличие или отсутствие у человека вируса SARS-CoV2, но не выявляют, каким именно штаммом вызвано заболевание.

«В настоящее время существуют более сложные тесты, способные определять конкретные мутации, и по которым можно идентифицировать штамм. Они имеют скорее научное, а не практическое значение, поэтому не особенно востребованы в коммерческих диагностических лабораториях», — пояснили в ведомстве.

Также в ведомстве напомнили, что течение болезни при варианте «Дельта» отличается большей стремительностью и чаще бывает тяжёлым. У зараженных преобладают среднетяжёлые и тяжёлые формы, а бессимптомные и лёгкие протекают реже. Поэтому лечение пациентов с таким штаммом сложнее и продолжительнее.

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По данным Роспотребнадзора, в июле штамм «Дельта» стал превалирующим во многих странах мира, на сегодняшний день до 70% всех случаев инфицирования связывают с этим штаммом коронавируса. В России сейчас около 68% случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант, а в крупных мегаполисах его распространенность ещё выше.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 4 августа, в России за весь период пандемии коронавирусной инфекции носителями SARS-CoV-2 стали более 6,3 млн человек. За последние сутки зарегистрировано 22 589 новых случаев заражения коронавирусом.