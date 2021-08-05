Лондон, 5 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Эффективность существующих вакцин против коронавирусной инфекции снижается из-за распространения штамма «Дельта». К такому выводу пришли британские учёные, сообщает агентство Bloomberg.

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По всей Англии с 24 июня по 12 июля провели исследование, охватившее 98 тыс. человек. Оказалось, что эффективность вакцин против заболевания COVID-19 составила 49%, тогда как месяцем ранее этот же показатель составлял 64%.

Также специалисты выяснили, что препараты, подавляющие развитие нового заболевания, эффективны всего в 59% случаев. Месяцем раньше их эффективность была 83%.

В этой связи учёные допускают, что для борьбы с распространением штамма «Дельта» придётся разрабатывать новые вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор признал, что пациенты, заразившиеся штаммом коронавируса «Дельиа», чаще болеют более тяжело.

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