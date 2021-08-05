Токио, 5 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом 5 августа сообщил журналистам официальный представитель МОК Марк Адамс.

FISUTV Кристина Тимановская

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«Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу», — сказал Адамс.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа МОК заявил о начале работы дисциплинарной комиссии по ситуации с Тимановской.