Белоярский, Свердловская область, 5 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Белоярском районе Свердловской области девятилетний мальчик погиб под колёсами автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Sabolaslo-Fotodesign Пешеходная «зебра»

Трагедия произошла в посёлке Белоореченском на улице Уральской. Ребёнок 2011 года переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент его сбил ВАЗ-21 053.

Уже известно, что водитель был пьян. Его задержали. Прокуратура взяла ход расследования возбуждённого уголовного дела на контроль.