Москва, 5 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Эффективность третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» составляет 79%, сообщают «Известия» со ссылкой на промежуточные результаты клинических испытаний препарата.

Sev.gov.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

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Компания «Клиникал ресерч лаборатории» провела независимую проверку, в которой приняли участие 2999 человек. 2253 были привиты «ЭпиВакКороной», 746 — получили плацебо. С каждым человеком провели девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.

Выяснилось, что у привитых антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 появились на 42-й день после укола. В центре «Вектор» уточнили, что это показатель иммунологической, а не эпидемиологической эффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным центра «Вектор», среди миллиона человек, привитых двумя дозами вакцины «ЭпиВакКорона», впоследствии заболели COVID-19 лишь немного более 0,5% граждан. Это свидетельствует о том, что «ЭпиВакКорона» «прекрасно показала себя в применении», сообщили в центре.

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