Токио, 5 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Российский борец Заурбек Сидаков вышел в полуфинал Олимпийских игр в соревнованиях по вольной борьбе. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

MatthiasKabel Борьба

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В весовой категории до 74 кг Сидаков в четвертьфинале одолел представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6.

В полуфинале, который пройдёт 5 августа, Сидаков встретится с Данияром Кайсановым из Казахстана.