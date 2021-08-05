Борец Сидаков вышел в полуфинал Олимпиады
Токио, 5 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Российский борец Заурбек Сидаков вышел в полуфинал Олимпийских игр в соревнованиях по вольной борьбе. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
MatthiasKabel
Борьба
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В весовой категории до 74 кг Сидаков в четвертьфинале одолел представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6.
В полуфинале, который пройдёт 5 августа, Сидаков встретится с Данияром Кайсановым из Казахстана.