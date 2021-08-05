Москва, 5 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Спортивный директор московского футбольного клуба «Спартака» Дмитрий Попов заявил о намерении уйти из клуба в связи с разногласиями с владельцем Леонидом Федуном. Об этом 4 августа он сказал в интервью «Спорт-Экспресс».

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По словам Попова, «последней каплей» для него стал трансфер аргентинца Гонсало Монтиэля, который не одобрил Федун, ссылаясь на мнение бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему!» — сказал Попов.

Федун, в свою очередь, обвинил Попова в том, что тот совершает «не мужской поступок», поскольку бежит из клуба после поражения.

Напомним, 4 августа «Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 0:2.