Москва, 5 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Российские граждане могут столкнуться с внезапными проверками в квартирах. Чаще жильё «без приглашения» посещают коммунальные службы, различные лица, контролирующие потребление энергоресурсов, чтобы проверить приборы учёта и их показания. Зачастую такие визиты вызывают неудобства.

Мэрия Ярославля Прибор учета

Однако, как объяснил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, любая проверка должна быть обоснована с точки зрения закона. В интервью агентству «Прайм» юрист подчеркнул, что представители коммунальных служб по закону должны предупредить потребителя о планируемой проверке не позднее чем за две недели до даты её проведения, а также уточнить время визита.

«Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», — указывает Миронов.

Также жильцы квартиры могут просто не впустить проверяющих. В таком случае коммунальная служба может составить акт и обратиться с ним в суд. Как показывает практика, судебная инстанция с большей долей вероятности решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет жителя открыть им дверь своей квартиры.

Врываться в квартиру силой не имеют права и сотрудники аварийно-спасательных служб, даже если зайти в помещение им необходимо для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но в таком случае за последствия аварии придётся отвечать тому, кто препятствовал её устранению.

Эксперт посоветовал помнить о своих правах, но искать разумный компромисс.