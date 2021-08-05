Москва, 5 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Рубль 4 августа торговался в ограниченном ценовом диапазоне до американской сессии и ускорил снижение к доллару на вечерних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Падение ускорилось на фоне падения нефтяных котировок. Баррель нефти марки Brent подешевел почти на 3%, до $70,08.

Торги по иностранным валютам завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,32%, до 73,17 руб., евро/рубль — на 0,02%, до 86,58 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 101,63 руб.

Дополнительное давление на рубль исходило от общего укрепления доллара США. Его ралли произошло после того, как вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил, что условия для повышения процентной ставки могут быть достигнуты в конце 2022 г., что подготавливает почву для изменения денежно-кредитной политики в начале 2023 г.

Курс доллара вырос до 73,30 руб. На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Основные валюты против доллара показывают смешанную динамику. Утренняя сессия, сегодня 5 августа, на Мосбирже открылась снижением по доллару.

Курс доллара снизился до 73,09. В центре внимания остаются два важных события заседание Банка Англии и отчет по рынку труда в США за июль. По паре доллар/рубль ожидается продолжение бокового движения в диапазоне 72,65−73,45 руб.

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