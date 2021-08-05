Рубль торгуется в плюсе на открытии Мосбиржи
Москва, 5 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Рубль 4 августа торговался в ограниченном ценовом диапазоне до американской сессии и ускорил снижение к доллару на вечерних торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Падение ускорилось на фоне падения нефтяных котировок. Баррель нефти марки Brent подешевел почти на 3%, до $70,08.
Торги по иностранным валютам завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,32%, до 73,17 руб., евро/рубль — на 0,02%, до 86,58 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 101,63 руб.
Дополнительное давление на рубль исходило от общего укрепления доллара США. Его ралли произошло после того, как вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил, что условия для повышения процентной ставки могут быть достигнуты в конце 2022 г., что подготавливает почву для изменения денежно-кредитной политики в начале 2023 г.
Курс доллара вырос до 73,30 руб. На торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Основные валюты против доллара показывают смешанную динамику. Утренняя сессия, сегодня 5 августа, на Мосбирже открылась снижением по доллару.
Курс доллара снизился до 73,09. В центре внимания остаются два важных события заседание Банка Англии и отчет по рынку труда в США за июль. По паре доллар/рубль ожидается продолжение бокового движения в диапазоне 72,65−73,45 руб.
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