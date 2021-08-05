Хабаровск, 5 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Дальний Восток готовится к мощному циклону, который затронет практически все регионы. По поручению врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева все службы, ведомства и организации находятся в повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительства региона 5 августа.

75.mchs.gov.ru Паводок

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Хабаровский край ожидает новый удар стихии — 15−16 августа в регион придет четвертый в этом году циклон. Отметка уровня воды у Хабаровска вырастет до 600−650 см.

На данный момент паводок движется по Амуру из ЕАО. Его гребень находится у села Кумары. Вплоть до села Ленинское наблюдается подъем воды на 40−55 см за сутки. При этом у Ленинского ждут 950−1050 см — уровень опасных явлений. К моменту, когда паводок подойдет к Хабаровску, к нему добавятся стоки из Сунгари со стороны Китая.

«Подготовку нужно начинать уже сегодня, оперативный штаб сформирован. Я даю поручение администрации Хабаровска и мэру развернуть насосные группы, проверить два пункта временного размещения. Министерству транспорта нужно обеспечить вывод всего речного транспорта из затона, минстрою — начать пересыпку в районе Броско Молла.

Под воду попадут до 60 частных домовладений и большое количество дач — до 2 тыс. на левом берегу Амура. Я хочу обратить внимание и проинформировать всех граждан, что после 530 см уровня Амура будет прекращена речная переправа. Это важно знать, нужно к этому быть готовыми всем дачникам», — сказал Михаил Дегтярев.

Подъем воды в Бурее отрезал сообщение с поселком Софийск. Переправа не работает. Глава района Алексей Маслов попросил помощи в снабжении продуктами.

Продукты в Софийск доставят вертолетом.

В Комсомольск-на-Амуре паводок дойдет позже. В городе уже действует режим ЧС — после опасных явлений в июне.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Белогорске Амурской области, население которого составляет 65 тысяч человек, сегодня, 5 августа, введён режим чрезвычайной ситуации. В расположенной рядом с населённым пунктом реке Томь быстро поднимается вода.