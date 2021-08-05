Токио, 5 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Представительница России Юлия Тимошинина вышла в финал Олимпийских игр в Токио в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getbg.net Олимпийские кольца

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В полуфинале Тимошинина показала шестой результат — 319,80 балла.

Ещё одна российская прыгунья Анна Конаныхина стала 25-й с 252,85 баллами и завершила выступление на стадии квалификации.

Финал состоится 5 августа, в нём примут участие 12 спортсменок.