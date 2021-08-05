Токио, 5 августа, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене вышла в финал Олимпийских игр в прыжках в высоту. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

filip bossuyt Мария Ласицкене

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В квалификации Ласицкене с третьей попытки прыгнула на 1,95 метра, выполнив необходимый норматив.

В финале, который пройдёт 7 августа, выступят 14 спортсменок, преодолевших норматив.