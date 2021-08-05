Тегеран, 5 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. 4 августа посол и заместитель постоянного представительства Ирана при Организации Объединенных Наций Захра Эршади предупредила о недавних подозрительных попытках создания «искусственных морских инцидентов» в Персидском заливе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В письме председателю Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) Т. С. Тирумурти она написала: «Не представив ни малейших доказательств в обоснование своих утверждений, авторы вышеупомянутого письма прибегли к таким неопределенным терминам, как «весьма вероятно», «первоначальные оценки» и «один или несколько беспилотных летательных аппаратов», чтобы произвольно обвинить Исламскую Республику Иран в нападении на судно».

Эршади отметила: «Это необоснованное утверждение, которое было впервые выдвинуто израильским режимом в очевидных политических целях сразу после нападения, является фактически неправильным, а также политически и этически безответственным, что, соответственно, категорически отвергается».

«Обладая протяженными побережьями и многочисленными портовыми сооружениями в Каспийском море, Персидском и Оманском заливах, а также высокой пропускной способностью морских перевозок, Исламская Республика Иран крайне заинтересована и придает большое значение безопасности на море и свободе судоходства», — сообщило Эршади.