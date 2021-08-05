Пекин, 5 августа, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая в среду возобновила синее предупреждение в связи с тайфуном «Лупит», который, как ожидается, принесет проливные дожди и сильные ветры в южные районы страны, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Тайфун

Эпицентр «Лупита», девятого тайфуна за год в Китае, находился над морем примерно в 330 км к юго-западу от границы провинций Фуцзянь и Гуандун по данным на 9:00 местного времени 4 августа. Скорость ветра достигала 18 метров в секунду, говорится в заявлении Национального метеорологического центра.

Ожидается, что тайфун, движущийся на северо-восток со скоростью 10 км в час, обрушится на прибрежную зону от Луфэна в провинции Гуандун до Цзиньцзяна в провинции Фуцзянь уже 5 августа. По данным центра, с полудня 4 августа до полудня 5 августа в некоторых районах провинции Гуандун, Фуцзянь и Тайваня пройдут ливни силой до 160 мм.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее суровую погоду, за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.