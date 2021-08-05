Токио, 5 августа, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту, представительница России Мария Ласицкене 5 августа квалифицировалась в финал соревнований на летних Олимпийских играх в Токио.

filip bossuyt Мария Ласицкене

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Российская легкоатлетка преодолела планку 1,95 метра с третьей попытки. Вместе с ней в финале выступят 14 других спортсменок, выполнивших норматив. Финал олимпийского соревнования состоится 7 августа.

Мария Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019), чемпионкой Европы (2018). На счету спортсменки несколько других крупных побед в международных соревнованиях.