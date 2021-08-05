Пекин, 5 августа, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Юань незначительно подешевел относительно доллара США, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Юань

Центральный паритетный курс китайской валюты снизился на 36 базисных пунктов до 6,4691 юаня за доллар США, согласно данным Китайской системы торговли иностранной валютой.

На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% по сравнению с центральным паритетным курсом на каждый день торгов.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенном значении цен, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.