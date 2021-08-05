Чебоксары, 5 августа, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор канашцу, которого обвиняли в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Перед судом предстал 31-летний житель Канаша. Следствием установлено, что вечером 9 августа 2020 года мужчина, который потреблял наркотики, в салоне своего автомобиля на окраине леса уговорил 17-летнюю знакомую попробовать наркотики, что та и сделала.

Ранее правоохранители сообщали, что это вскрылось после того, как девушка обратилась в больницу в состоянии наркотического опьянения.

В ведомстве отмечают, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств.

Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте и склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотиков (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ; п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии фигурантом уголовного дела о склонении к употреблению наркотиков стал 17-летний парень, пострадавшей — 15-летняя знакомая. Наркотики правоохранители изъяли при задержании.

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