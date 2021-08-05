Москва, 5 августа, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В четверг, 5 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, на западе Московской области местами умеренный. Температура воздуха +23…+25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дождь в Москве. Москва

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В ночь на 6 августа в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +14…+16 °C.

Ветер южный, юго-восточный 5−11 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +20…+25 °C днём и +11…+16 °C ночью.

В пятницу, 6 августа, днём в столице ожидается +2О…+22 °C, по области +18…+23 °C, облачно, дождь. Ночью в регионе ожидается +12…+17 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа погода в Центральной части России будет постепенно переходить на осенний режим.