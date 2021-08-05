Пекин, 5 августа, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Согласно недавнему плану, с 2021 года 10 000 студентов педагогических колледжей будут ежегодно проходить целевую подготовку для повышения эффективности работы учителей начальных и средних школ в слаборазвитых районах центральных и западных регионов Китая, сообщает агентство Синьхуа.

(cc Harald Groven Китайская деревня

Педагогические колледжи и университеты в Китае в основном готовят преподавателей для учебных заведений. Специальная подготовка будет проводиться университетами, непосредственно подчиняющимися Министерству образования КНР и педагогическими колледжами местного уровня для школ, расположенных в округах, которые вышли из нищеты и вдоль сухопутных границ, говорится в плане, опубликованном девятью департаментами, включая министерство образования и отдел по связям с общественностью Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Шесть педагогических университетов, непосредственно подчиняющихся министерству образования, будут принимать студентов из центральных и западных регионов Китая для участия в программе подготовки на национальном уровне. В плане говорится, что учащиеся должны дать обещание вернуться, чтобы продолжить работу в начальных и средних школах в указанных округах не менее шести лет.

Местные педагогические колледжи и университеты, назначенные административными департаментами провинциального уровня для образования в центральных и западных регионах, отвечают за специальную подготовку на местном уровне. Студенты, обучающиеся по плану, будут освобождены от платы за обучение и проживание и получат субсидии на проживание.