Вашингтон, 5 августа, 2021, 05:13 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин уже до конца недели может направить на имя президента страны Джо Байдена запрос о включении вакцин от COVID-19 в список обязательных для военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне 4 августа сообщает телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По её данным, глава военного ведомства, проводящий по данному вопросу консультации с медицинскими специалистами, склоняется к решению «сделать вакцину от COVID-19 обязательной» и не затягивать с получением соответствующего одобрения со стороны американской администрации.

Отмечается, что ранее Пентагон предполагал для принятия такого решения дождаться полной сертификации в стране одной из вакцин, намеченной на начало сентября. В настоящее время все используемые в США вакцины от COVID-19 имеют лишь разрешение по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден поручил Пентагону разработать план обязательной вакцинации от COVID-19 для американских военнослужащих.

Читайте также: Пентагон ввёл требование о вакцинации для военных и персонала