Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Соединенные Штаты вводят политику визовых санкций против чиновников Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которых сочтут причастными в антидемократических действиях, сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен в официальном заявлении для прессы.

«Сегодня я объявляю о новой политике визовых ограничений против действующих или бывших представителей правительств Гватемалы, Гондураса или Сальвадора, а также других лиц, которые, как считается, несут ответственность или причастны к подрыву демократии и верховенства закона», — заявил он.

По мнению Блинкена, более жесткие действия США против вышеуказанных стран должны помочь в борьбе с коррупцией в Латинской Америке.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля правительство США расширило санкции против Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Под визовые ограничения попали бывшие президенты Гватемалы и Гондураса Альваро Колом и Порфирио Лобо. Среди чиновников из Сальвадора под санкции попали экс-главы министерства безопасности, юстиции, сельского хозяйства, а также действующий глава минтруда.

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