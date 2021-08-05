Хабаровск, 5 августа, 2021, 03:12 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 311 положительных тестов на коронавирус, выздоровели 339 пациентов, скончались четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе правительства региона.

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Больше всего зараженных выявлено в Хабаровске — 189 и в Комсомольске-на-Амуре — 50.

Всего на лечении находится 5836 человек.

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено уже 66 705 носителей коронавируса, выздоровели 60 229 человек, скончались 640.

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Как сообщало ИА REGNUM, появление новых мутаций коронавируса не позволяет делать достоверных прогнозов относительно сроков окончания пандемии.