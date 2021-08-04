Техас, США, 5 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. В штате Техас (США) в результате опрокидывания фургона с мигрантами из Мексики 4 августа погибли не менее 11 человек, 12 получили различные ранения. Об этом сообщает местное отделение телеканала NBC.

Мигранты

Трагедия произошла в округе Брукс примерно после полудня, после того как автобус с мигрантами преодолел несколько десятков километров от мексиканской границы. По данным телеканала, пострадавшие в настоящее время перевозятся в медицинские учреждения на санитарных вертолётах, об их состоянии не сообщается. Также пока нет информации и о возможных причинах произошедшего.

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