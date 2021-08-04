Москва, 5 августа, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Независимая исследовательская компания опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Она показала 79-процентную иммунологическую эффективность, сообщила представитель разработчика препарата, заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

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На 42-й день после вакцинации «ЭпиВакКороной» антитела IgG обнаружили у 79% привитых. Всего в испытании принимали участие 3000 человек, но один из них выбыл, поэтому для расчёта результата его в учёт не принимали.

«Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины», — сказала «Известиям» Татьяна Непомнящих. Она добавила, что не нужно путать этот показатель с эпидемиологической эффективностью, которая высчитывается иначе.

Исследование провела компания «Клиникал ресерч лаборатори» (КРЛаб). Информация в неё поступала из восьми медцентров, расположенных в пяти субъектах России.