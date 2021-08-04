Москва, 5 августа, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Пациенты с COVID-19, вызванным заражением коронавирусом с дельта-штаммом, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, сообщили 5 августа в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Течение болезни при дельта-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что лечение пациентов при дельта-штамме чаще бывает более сложным и продолжительным.

Ранее набор симптомов, которые проявляются у пациентов, переболевших COVID-19 из-за заражения штаммом коронавируса «Дельта», назвал российский врач-инфекционист Евгений Тимаков.