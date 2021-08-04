Стокгольм, 5 августа, 2021, 00:54 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. За последние 24 часа в стране было выявлено еще 929 носителей SARS-CoV-2. Данная информация была опубликована 4 августа на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 657 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 102 829 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 468 751 человек, вторую — 4 343 251 человек.

По состоянию на 4 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 24 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.