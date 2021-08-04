Мехико, , 22:27 — REGNUM Национальная конфедерация новых центральных трудящихся (NCT) Мексики 4 августа осудила политику США, направленную против Кубы и ее революции, а также потребовала остановить блокаду. Об этом сообщает Prensa Latina.

США (сс) geralt

NCT выпустила коммюнике, в котором утверждает, что такие СМИ, как BBC, CNN и El País провели клеветническую кампанию, направленную на пропаганду военной интервенции США на Кубу с целью свержения правительства. Это началось в воскресенье, 11 июля, когда на Кубе были совершены скоординированные акты вандализма.

Конфедерация также осудила экономическую блокаду США и администрацию президента Джо Байдена, которая усилила односторонние принудительные меры, введенные еще экс-президентом Дональдом Трампом. Эти меры мешают народу Кубы восстанавливаться от социальных и экономических последствий пандемии.

Представители NCT также призвали прекратить кампанию вмешательства, проводимую Штатами против кубинской революции, и не использовать кризис здравоохранения в политических целях.

Напомним, что такие страны, как Мексика, Россия, Китай, Венесуэла и Никарагуа отправляют на Кубу гуманитарную помощь с медикаментами и продовольствием.