Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Принятые в Ростовской области ограничительные меры в связи с негативной реакцией жителей скорректированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 4 августа.

ИА REGNUM Улицы пусты

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Согласно изменениям, предъявить один из трёх ковидных документов необходимо только при личном посещении многофункциональных центров. В ином случае услуги можно получить в онлайн-формате.

Остальные ограничения, утверждённые 3 августа 2021 года, остаются неизменными.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области приостановлено оказание плановой медицинской помощи, закрыты аттракционы, ограничена заполняемость залов в кинотеатрах, театрах и других учреждениях культуры, предприятиях общепита. Введён и ряд других мер.