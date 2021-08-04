Варшава, 4 августа, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Самолёт с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, гражданкой Белоруссии, с которой на Олимпиаде в Токио произошёл скандал, сел в аэропорту Варшавы, сообщает 4 августа портал Flightradar24.

filip bossuyt Кристина Тимановская (под номером 4) во время забега

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Уточняется, что спортсменка прилетела из Австрии лайнером польской компании LOT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал с участием Тимановской, бегуньей на короткие дистанции, разгорелся в Токио в конце прошлого месяца. Она должна была на Играх бежать на дистанции 100 и 200 метров, но её включили в список участниц эстафеты 4×400 метров.

Она раскритиковала белорусское спортивное руководство в интернете. 1 августа белорусская делегация отстранила её от дальнейшего участия в Играх «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Тимановская попросила политическое убежище в Австрии.