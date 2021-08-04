Ростов-на-Дону, 4 августа, 2021, 22:08 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации усилили контроль за соблюдением санитарных мер, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 августа.

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«В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение об увеличении количества и плотности нарядов на улицах города. Полицейские, совместно с приданными силами, усиливают надзор за соблюдением ограничительных мер, распоряжений правительства Ростовской области на обслуживаемых территориях», — уточнил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

В рейдах принимают участие сотрудники полиции, казаки и народные дружинники. Усилен контроль за соблюдением масочного режима и других требований в местах возможного скопления граждан и общественных местах.