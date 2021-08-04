Анкара, 4 августа, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Лесной пожар в западной части Турции достиг одной из теплоэлектростанций, сообщает 4 августа мэрия города Милас.

Pixabay.com Лесной пожар

По данным властей турецкой провинции Мугла, где продолжаются лесные пожары, пламя уже перекинулось на строения ТЭЦ. Началась эвакуация людей с территории электростанции.

«Пламя распространилось на ТЭЦ… Производится эвакуация всех людей со станции, звучат сирены», — указано в сообщении мэрии города Милас.

О пострадавших людях информации нет.