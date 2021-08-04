Сальский район, Ростовская область, 4 августа, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Бывший главный архитектор Сальского района (Ростовская область) предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 августа.

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Следователи полагают, что в 2019 году чиновник незаконно выдал компании разрешение на строительство и ввода в эксплуатацию объекта, не соответствующего проектной документации. В результате частной фирме перешло право собственности на земельный участок, на территории которого был построен объект.

Материалы уголовного дела направлены в суд.