Лондон, , 21:45 — REGNUM Противоминные корабли «Рэмзи» и «Блит» класса Sandown, исключенные из состава военно-морского флота Британии, в ближайшее время будут отданы Украине, сообщает 4 августа пресс-служба британского королевского флота.

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«Блит» и «Рэмзи» будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины», — отмечает пресс-служба британских ВМС.

«Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь — «Рэмзи» преодолел 175 тыс. миль за 21 год, а «Блит» — 185 тыс. миль за 20 лет», — уточняет пресс-служба.

Помимо физического износа и длительного срока эксплуатации, эти тральщики выводятся из состава британского флота еще и в рамках программы Project Wilton, подразумевающей их замену на беспилотные корабли.

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