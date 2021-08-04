Бишкек, 4 августа, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя кабинета министров, министр экономики и финансов Акылбек Жапаровпрокомментировал высказывания экс-президента Киргизии Аскара Акаева по поводу его участия в разработке соглашений с иностранными компаниями по разработке крупнейшего киргизского месторождения золота «Кумтор».

A.Savin Аскар Акаев

Высокопоставленный чиновник публично обвинил бывшего главу государства в том, что тот «стоял у истоков коррупционной и преступной сделки по «Кумтору».

»Совершенно очевидно, что Акаев путается в фактах и цифрах. Он, в частности, везде и всюду утверждает, что Акылбек Жапаров есть виновник всех несчастий по «Кумтору», что Жапаров специально ездил в Торонто договариваться с канадцами», — заявил вице-премьер-министр.

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Жапаров утверждает, что не принимал ни одного решения и не подписывал ни одного соглашения по «Кумтору», а также ни лично, ни в составе какой-либо группы, делегации или комиссии не ездил в Канаду по вопросам, касающимся проекта «Кумтор».

»Все, что говорит Акаев в мой адрес, ложь и клевета. А правда в том, что именно Аскар Акаев в свое время заставил руководителей госорганов подписать абсолютно невыгодное, абсолютно кабальное соглашение с компанией «Камеко». И именно по его поручению в последующем месторождение было передано практически под полный контроль «Центерры», — подчеркнул он.

Также заместитель главы правительства отметил, что в Торонто ездил его сын первого президента Киргизии — Айдар Акаев.

«И факты «взаимовыгодного сотрудничества» последнего с канадцами установлены и доказаны следствием», — резюмировал вице-премьер Акылбек Жапаров.

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