Вашингтон, 4 августа, 2021, 21:29 — ИА Регнум. США намерены продолжать мероприятия, направленные на укрепление, реформирование и модернизацию армий Украины и Грузии, заявил 4 августа директор Пентагона по Южной и Центральной Европе Алтон Буланд.

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Такое заявление он сделал на видеоконференции Атлантического совета.

«Мы продолжим укрепление потенциала украинских вооружённых сил для более эффективной защиты Украины, и прилагать усилия по реформированию их оборонного сектора. Продолжим модернизацию военной сферы Грузии», — сказал Буланд.

При этом Буланд призвал всех сателлитов США активнее поддерживать Украину и Грузию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении продолжать выпрашивать у США увеличения военной помощи.