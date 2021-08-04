Кальяри, Италия, 4 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум.

Итальянские карабинеры совместно со специалистами министерства здравоохранения провели рейд по пляжам страны, сообщили представители ведомств в среду, 4 августа.

(сс) Herbert Frank Лежаки на пляже в Римини. Италия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Всего было проверено 886 объектов — помимо самих пляжей, это также рестораны и бары в пляжной зоне. Проверялось соблюдение дистанции при установке зонтиков и лежаков, ношение масок, наличие санитайзеров.

«Коронавирусные» нарушения были обнаружены на каждом третьем объекте. На 21 пляже нарушения оказались столь серьезными, что они были закрыты.

По данным на4 августа, в Италии умерли128 136человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на21(днем ранее — на27). Число подтвержденных носителей выросло на6596(днем ранее — на4845). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 369 964 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены97 220человек — на3004 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали32 339 109человек, что составляет53,69% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).