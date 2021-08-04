Рим, 4 августа, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Для спасения туристического сезона — 2021 в Италии не должно появиться норматива об обязательном предъявлении так называемого «антикоронавирусного паспорта» для поездок в общественном транспорте, заявил в среду, 4 августа, министр туризма Массимо Гаравалья.

(сс) Veselina Dzhingarova Толпы туристов в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Из тех же соображений следует освободить от обязанности предъявлять данный «паспорт» несовершеннолетних граждан, кроме того, о наличии такого документа не нужно спрашивать посетителей выставок и фестивалей на открытом воздухе, отметил министр.

По данным на4 августа, в Италии умерли128 136человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на21(днем ранее — на27). Число подтвержденных носителей выросло на6596(днем ранее — на4845). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 369 964 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены97 220человек — на3004 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали32 339 109человек, что составляет53,69% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).