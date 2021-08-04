Анкара, 4 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. На территории Турции зарегистрирован всплеск новых заражений коронавирусом, превзошедший майские показатели, сообщает 4 августа турецкий минздрав.

Коронавирус

За последние сутки в стране было выявлено 26 822 новых случая заражения коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост с 1 мая 2021 года.

«За последние 24 часа сделано 262 048 тестов, выявлено 26 822 случая. Умерли 122 человека», — указано в сводке минздрава Турции.