Льгов, Курская область, 4 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Курской области суд оставил без изменения приговор директору средней общеобразовательной школы № 4 города Льгова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Льговского районного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Директор школы в сентябре 2020 года находилась на амбулаторном лечении у врача-инфекциониста и была уведомлена, что может являться носителем коронавирусной инфекции. Несмотря на это, женщина продолжила работу и 21 сентября и провела совещание с работниками школы. 22 сентября у неё было подтверждено заражение коронавирусом. Роспотребнадзор выяснил, что после контакта с директором заразились ещё девять человек.

Директора признали виновной в нарушении ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

На неё наложили административный штраф в размере 150 тысяч рублей. Женщина обжаловала постановление суда, но апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу и оставила решение без изменений.