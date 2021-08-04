Нью-Дели, 4 августа, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В Индии 14 оппозиционных партий потребовали проведения слушаний по ситуации вокруг использования шпионской программы Pegasus, заявив, что данный вопрос представляет большое значение для национальной безопасности страны, передаёт 4 августа ИА «Красная весна».

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«Очень жаль, что правительство развязало вводящую в заблуждение кампанию, чтобы очернить объединённую оппозицию и обвинить её в продолжающихся сбоях в работе парламента», — говорится в совместном заявлении оппозиции.

Отмечается, что заявление последовало после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил оппозицию в сбоях в работе парламента.

Напомним, ранее множество оппозиционных политиков и журналистов в Индии подверглись атаке со стороны израильской шпионской программы Pegasus. Поставщик программного обеспечения NSO заявил, что его клиентами являлись только правительственные структуры.

После этого представители оппозиции начали требовать расследования использования Pegasus, а также начали проводить протестные акции в здании парламента, что приводило к срыву заседаний.