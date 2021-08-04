Москва, 4 августа, 2021, 19:57 — ИА Регнум. На заседании Центризбиркома 4 августа Элла Памфилова сообщила об итогах регистрации кандидатов и партий в ходе кампаний, голосования по которым назначены на сентябрь. Глава ЦИК отметила: конкуренция набирает обороты на всех уровнях выборов. На сегодняшний день суммарно своих кандидатов выдвинули 26 политических партий, что составляет более 85% от их общего числа.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова

Элла Памфилова напомнила, на выборах депутатов Госдумы ЦИК уже заверил списки 15 политических партий, в их числе ЛДПР, «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Единая Россия», «Гражданская платформа», «Партия свободы и справедливости», «Новые люди», «Общенародный союз», «Зелёная альтернатива», «Партия Роста», «Яблоко», «Зелёные», «Партия Пенсионеров». По федеральному списку регистрацию уже прошли 3011 кандидатов, по одномандатным округам — 1491.

Тот факт, что в борьбе за победу на предстоящих выборах всех уровней суммарно участвуют 26 политических партий, свидетельствует о том, что партийно-политический ландшафт в России по итогам цикла может значительно обновиться. Об этом сообщил директор благотворительной организации «Право и порядок», кандидат исторических наук Олег Иванников.

«По оценкам аналитиков, текущий рейтинг «Единой России» конвертировался бы в 300 из 450 депутатских мандатов, однако, помимо возрастных партий в новый созыв может попасть и новая политическая сила. Какая из партий будет её представлять? Одна из главных интриг предстоящих выборов. Интересно, что непарламентские партии активизировались на всех уровнях выборов. На мой взгляд, они имеют все шансы также пройти и в региональные парламенты. Опыт Единого дня голосования 2020 года весьма показателен», — поделился мнением эксперт.

Политолог Виталий Гаскин убеждён: уровень политической активности, который мы наблюдаем в этом электоральном цикле, достаточно высок — и можно уже полагать, что это самая напряженная кампания за последние 10 лет.

«В сравнении с показателями прошлых лет сейчас мы видим существенную активность на местах, на уровне одномандатных округов, видим большое количество граждан, которые хотят участвовать в политике в самостоятельном статусе, в качестве самовыдвиженцев, видим и активность непарламентских партий. Есть очевидный запрос избирателя на обновление политического поля. Поэтому на всех этапах кампаний можно ожидать повышения градуса политической борьбы», — предположил эксперт.