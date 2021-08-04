Эксперты оценили уровень конкуренции на избирательных кампаниях
Москва, 4 августа, 2021, 19:57 — ИА Регнум. На заседании Центризбиркома 4 августа Элла Памфилова сообщила об итогах регистрации кандидатов и партий в ходе кампаний, голосования по которым назначены на сентябрь. Глава ЦИК отметила: конкуренция набирает обороты на всех уровнях выборов. На сегодняшний день суммарно своих кандидатов выдвинули 26 политических партий, что составляет более 85% от их общего числа.
Элла Памфилова напомнила, на выборах депутатов Госдумы ЦИК уже заверил списки 15 политических партий, в их числе ЛДПР, «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Единая Россия», «Гражданская платформа», «Партия свободы и справедливости», «Новые люди», «Общенародный союз», «Зелёная альтернатива», «Партия Роста», «Яблоко», «Зелёные», «Партия Пенсионеров». По федеральному списку регистрацию уже прошли 3011 кандидатов, по одномандатным округам — 1491.
Тот факт, что в борьбе за победу на предстоящих выборах всех уровней суммарно участвуют 26 политических партий, свидетельствует о том, что партийно-политический ландшафт в России по итогам цикла может значительно обновиться. Об этом сообщил директор благотворительной организации «Право и порядок», кандидат исторических наук Олег Иванников.
Политолог Виталий Гаскин убеждён: уровень политической активности, который мы наблюдаем в этом электоральном цикле, достаточно высок — и можно уже полагать, что это самая напряженная кампания за последние 10 лет.